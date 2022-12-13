Фильм Константина Селина «Живой» признан лучшим на национальной премии «Лавровая ветвь»

Подведены итоги национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Лучшим неигровым фильмом признана картина Константина Селина «Живой».
Фильм рассказывает о Дмитрии Поштаренко, участнике поискового движения, занимающемся розыском и перезахоронением останков советских воинов на территории Ленобласти, руководителе творческой мастерской «Невский баталист».
Константин Селин — автор многих видеорепортажей «Фонтанки», а его фильмы «Хроники неслучившейся революции» и «Верните мои руки» становились участниками и победителями крупных фестивалей.
Фильм «Живой» выпущен фондом Александра Сокурова «Пример интонации».