Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» открылся в Ханты-Мансийске в 21-й раз

В течение четырех дней зрители кинофорума смогут увидеть более 70 фильмов. Свои работы представят режиссеры из 16 стран, в том числе из Франции, Аргентины, Японии, Китая и Индии. Участники из России, в свою очередь, покажут сразу несколько фильмов на языках коренных народов — алтайском, кабардинском, чеченском и водском (язык малочисленного финно-угорского народа, проживающего на территории Ленинградской области). Эти картины рассказывают истории о жизни вдали от больших городов, поиске семейного счастья и судьбах женщин разных поколений.

В Ханты-Мансийске открылся 21-й международный кинофестиваль дебютов «Дух огня», который в этом году возглавил знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица.

По мнению Эмира Кустурицы, фестивали режиссерских дебютов имеют колоссальное значение для киноиндустрии. «Этот фестиваль остается храмом культуры, потому что большие кинофестивали мира уже не прославляют автора — они славят «проект», — подчеркнул он. — А независимое кино показывает человеческую душу, рассказывает о вопросах бытия. Пока есть такие события, искусство не умрет. Здесь, в России, я чувствую культурные истоки нашей литературы и нашего кинематографа» .

«Дух огня» — крупнейший фестиваль кинодебютов в России. Участники представляют полнометражные и короткометражные игровые фильмы. Здесь впервые были показаны такие картины, как «Бумер», «Garpastum», драма «Итальянец» и лента «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Именно в Ханты-Мансийске состоялись премьеры фильмов Алексея Германа-младшего, Петра Буслова, Ивана Вырыпаева, Киры Коваленко. В разные годы они становились обладателями главного приза фестиваля — «Золотой тайги».



Лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций» получит специальную награду от генерального партнера кинофестиваля — «Газпром нефти». Как отметил член правления компании Александр Дыбаль, фестиваль «Дух огня» стал не только важнейшим культурным событием для жителей Югры, но и уже много лет делает регион частью международной кинематографической жизни.

