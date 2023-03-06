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    В Петербурге раскрыли, сколько врачей умерло от коронавируса

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    Больше восьми десятков медиков заразились и скончались в Петербурге от коронавируса при исполнении служебных обязанностей за три года пандемии, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    Как рассказал глава комздрава 6 марта на пресс-конференции в «Интерфаксе», вследствие заражения коронавирусной инфекцией на рабочем месте в Петербурге скончался 81 медицинский работник. «Естественно, медицинских работников, которые умерли в том числе, заразившись не на рабочем месте, несколько больше», — отметил Лисовец.

    Как добавил чиновник, заболевшим и семьям погибших выплатили 11 млрд рублей из регионального бюджета. А всего в городе переболело более 1,8 млн жителей. Летальность за весь период пандемии составила около 1,97 %.

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    Комментарии 4

    Гость06 Мар 2023 в 15:28
    А был ли ковид?
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