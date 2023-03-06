В Петербурге раскрыли, сколько врачей умерло от коронавируса

Больше восьми десятков медиков заразились и скончались в Петербурге от коронавируса при исполнении служебных обязанностей за три года пандемии, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



Как рассказал глава комздрава 6 марта на пресс-конференции в «Интерфаксе», вследствие заражения коронавирусной инфекцией на рабочем месте в Петербурге скончался 81 медицинский работник. «Естественно, медицинских работников, которые умерли в том числе, заразившись не на рабочем месте, несколько больше», — отметил Лисовец.