Весеннюю погоду 8 марта не ждите

Новая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с морозов, снегопады продолжатся.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на понедельник температура в городе опустится до минус 5–7 градусов, днем 0 — минус 2. В ночь на 7 марта ещё холоднее — минус 6–8 градусов, днём 1–3. В ночь на 8 марта будет совсем морозно — минус 10–12, в пригородах местами до минус 15 градусов, а днём снова минус 1–3. Все эти дни ожидается снег.
В Ленобласти, по данным ГУ МЧС, в первой половине недели тоже будет снежно и довольно холодно.