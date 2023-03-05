Врачи в Донецке извлекли пулю из работающего сердца 36-летнего мужчины

Врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) извлекли пулю из работающего сердца, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева.
«Накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение минздрава ДНР поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением. Вентрикулография показала: инородное тело (пуля) находится в перикарде (сердечный мешок)», — сказал Гарцев.
Операция была проведена на работающем сердце 4 марта и прошла успешно. Пациента уже перевели в отделение, где он продолжает лечение. По словам врачей, пациент выздоравливает.