В Маяковке обсудят, можно ли отделить творчество писателя от его личности

Как относиться к Кнуту Гамсуну, Алексею Толстому, Редьярду Киплингу, Луи-Фердинанду Селину, зная, что в жизни они были, мягко говоря, небезупречны? 14 марта на очередном заседании клуба «Беседка» поразмышляют над категоричным заявлением Александра Сергеевича про несовместимость гения и злодейства. Строго говоря, сказал-то это не Пушкин, а персонаж — Моцарт. Бесплатно. 16+

Когда в 1933 году в Германии арестовали и отправили в концлагерь антифашиста, поэта Карла фон Осецкого, международный писательский Пен-клуб собрал больше 40 тысяч подписей под требованием освободить узника. В 1935-м его выдвинули на Нобелевскую премию, а уже действующий нобелевский лауреат, норвежский писатель Кнут Гамсун писал: «Не лучше ли господину Осецкому в это тяжкое время перемен, когда весь мир мечет громы и молнии по адресу германских властей, оказать хоть малую позитивную помощь великому народу, к которому он принадлежит? Чего хочет сей пацифист? Выступить против вооружения Германии? Выходит, этот немец предпочел бы увидеть родную страну растоптанной и униженной, отданной на милость французов и англичан?» Нацистам был симпатичен и Редьярд Киплинг — его, убежденного колониалиста, называли и расистом, и фашистом. На церемонию похорон Киплинга в Вестминстерском аббатстве не пришел ни один литератор.

