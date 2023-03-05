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    Эксклюзивное ДТП в Италии: два друга за 3 секунды разбивают каждый по Ferrari. Суперкар в огне, обломки в воде

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    Яркое двойное ДТП зафиксировала 4 марта камера видеонаблюдения в итальянской провинции Анкона. О нём пишут местные СМИ, например Ilmessaggero, Cronacheancona, Corriereadriatico.

    По предварительным данным, двое друзей, бельгиец и голландец, приехавшие отдохнуть в регион Марко, около полудня устроили гонки на «Феррари» в коммуне Озимо. И оба не смогли войти в поворот на сельской дороге, где действует ограничение скорости 50 км/ч. Сначала с дороги в красивом прыжке вылетает красный суперкар, сразу за ним точно так же — синий. Он врезается в забор виллы и загорается. Обломки машин и ограждения остывают в бассейне.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/ferrari_incidente_gara_ancona_osimo_incendio_feriti_che_cosa_e_successo-7267384.html" class="io-leave-page _" target="_blank">Ilmessaggero</a>
    Скриншот с сайта Ilmessaggero
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    На место направили санитарную авиацию, но быстро вернули на базу, так как травмы водителей оказались несерьезными. Тем не менее обоих госпитализировали. Вероятно, они будут лишены водительских прав.

    Скриншот с сайта
    Скриншот с сайта
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    Эти две машины стоят почти 600 тысяч евро: красная Ferrari 296 Gtb — около 280 тысяч евро, а синяя F12 Berlinetta — около 300 тысяч евро.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/ferrari_incidente_gara_ancona_osimo_incendio_feriti_che_cosa_e_successo-7267384.html" class="io-leave-page _" target="_blank">Ilmessaggero</a>
    Скриншот с сайта Ilmessaggero
    Скриншот с сайта
    Скриншот с сайта

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    FerrariДТПИталияКурьезКурьезная аварияКурьезное ДТП
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