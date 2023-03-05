Эксклюзивное ДТП в Италии: два друга за 3 секунды разбивают каждый по Ferrari. Суперкар в огне, обломки в воде

Яркое двойное ДТП зафиксировала 4 марта камера видеонаблюдения в итальянской провинции Анкона. О нём пишут местные СМИ, например Ilmessaggero, Cronacheancona, Corriereadriatico.
По предварительным данным, двое друзей, бельгиец и голландец, приехавшие отдохнуть в регион Марко, около полудня устроили гонки на «Феррари» в коммуне Озимо. И оба не смогли войти в поворот на сельской дороге, где действует ограничение скорости 50 км/ч. Сначала с дороги в красивом прыжке вылетает красный суперкар, сразу за ним точно так же — синий. Он врезается в забор виллы и загорается. Обломки машин и ограждения остывают в бассейне.
На место направили санитарную авиацию, но быстро вернули на базу, так как травмы водителей оказались несерьезными. Тем не менее обоих госпитализировали. Вероятно, они будут лишены водительских прав.
Эти две машины стоят почти 600 тысяч евро: красная Ferrari 296 Gtb — около 280 тысяч евро, а синяя F12 Berlinetta — около 300 тысяч евро.