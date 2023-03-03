В США появился новый кандидат на пост президента

Бизнесмен Перри Джонсон объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии. Об этом 3 марта сообщает Associated Press.



В 2022 году Джонсон пытался баллотироваться на пост губернатора штата Мичиган, однако местная избирательная комиссия сочла, что он подал тысячи недостоверных подписей в свою поддержку.



Таким образом Перри Джонсон стал уже четвертым претендентом на пост возможного главы Белого дома — ранее о своих президентских амбициях заявили экс-президент США Дональд Трамп, бывший постпред США при ООН Никки Хейли и бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами.

