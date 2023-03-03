В США появился новый кандидат на пост президента

Бизнесмен Перри Джонсон объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии. Об этом 3 марта сообщает Associated Press.
В 2022 году Джонсон пытался баллотироваться на пост губернатора штата Мичиган, однако местная избирательная комиссия сочла, что он подал тысячи недостоверных подписей в свою поддержку.
Таким образом Перри Джонсон стал уже четвертым претендентом на пост возможного главы Белого дома — ранее о своих президентских амбициях заявили экс-президент США Дональд Трамп, бывший постпред США при ООН Никки Хейли и бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами.
Джонсон заработал состояние, основав компанию Perry Johnson Registrars Inc. из Мичигана, которая сертифицирует предприятия на соответствие промышленным стандартам.
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.