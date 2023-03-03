    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-з

    747мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.46eur80.05

    В США появился новый кандидат на пост президента

    1177
    обсудить

    Бизнесмен Перри Джонсон объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии. Об этом 3 марта сообщает Associated Press.

    В 2022 году Джонсон пытался баллотироваться на пост губернатора штата Мичиган, однако местная избирательная комиссия сочла, что он подал тысячи недостоверных подписей в свою поддержку.

    Таким образом Перри Джонсон стал уже четвертым претендентом на пост возможного главы Белого дома — ранее о своих президентских амбициях заявили экс-президент США Дональд Трамп, бывший постпред США при ООН Никки Хейли и бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами.

    Джонсон заработал состояние, основав компанию Perry Johnson Registrars Inc. из Мичигана, которая сертифицирует предприятия на соответствие промышленным стандартам.

    Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Президент СШАВыборы президента в США
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close