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    Очень странные дела. В Петербурге детсад попросил полицию заглянуть в неучтенное отверстие

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    Полицию Выборгского района Петербурга озадачили неучтённым отверстием в остеклении детского сада. В учреждении не исключают, что неподалёку от площади Мужества могли хулиганить с травматическим оружием.

    Неприятный сюрприз ждал работников детского сада № 123 на Болотной улице накануне утром. Привычный порядок нарушало пробитое стекло одного из окон. В учреждении «Фонтанке» рассказали, что отверстие небольшое — примерно 2 мм, но подозрительно похоже на след от стрельбы.

    Днём ранее стёкла были целы. Записи с камер к разгадке не приблизили. Разобраться в случившемся и отыскать возможного вредителя попросили правоохранительные органы.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что о повреждении стеклопакета детского сада на Болотной, 3, накануне незадолго до десяти часов утра сообщила заведующая. Сотрудники полиции уже начали проверку, сумма ущерба устанавливается.

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    Хулиганство
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