Очень странные дела. В Петербурге детсад попросил полицию заглянуть в неучтенное отверстие

Полицию Выборгского района Петербурга озадачили неучтённым отверстием в остеклении детского сада. В учреждении не исключают, что неподалёку от площади Мужества могли хулиганить с травматическим оружием.



Неприятный сюрприз ждал работников детского сада № 123 на Болотной улице накануне утром. Привычный порядок нарушало пробитое стекло одного из окон. В учреждении «Фонтанке» рассказали, что отверстие небольшое — примерно 2 мм, но подозрительно похоже на след от стрельбы.

Днём ранее стёкла были целы. Записи с камер к разгадке не приблизили. Разобраться в случившемся и отыскать возможного вредителя попросили правоохранительные органы.