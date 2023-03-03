В «Открытой гостиной» расскажут про вдохновляющих женщин-сыщиц

В 1856 году в детективное агентство Алана Пинкертона явилась Кейт Уорн. Ей было немного за двадцать, но она уже успела овдоветь. Пришла не для того, чтобы нанять детективов (у нее не было денег), а чтобы наняться. И не в секретарши, а в детективы. Мотивировала так: женщина сможет проникнуть туда, куда не сможет мужчина. В беседе Уорн показала себя смекалистой, и Пинкертон ее нанял — так появилась первая в истории женщина, принятая на службу как детектив. Однажды она под именем некой «миссис Барли» сопровождала в поезде долговязого человека, которого представляла спутникам как брата-инвалида. Им был будущий президент Линкольн. А «миссис Барли» и была всей его охраной от заговорщиков. Жизнь реальной Кейт Уорн (увы, недолгая: пневмония) вдохновила создателей фильмов и сериалов. Интересно, что куда чаще героинями детективов, что литературных, что киношных, становятся «любители» — будь то английская старушка Агаты Кристи или пытливая монашка у Бориса Акунина.

