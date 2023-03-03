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    Полуторагодовалого мальчика-иностранца привезли в больницу Петербурга с ожогами

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    Малыш опрокинул на себя кипяток в квартире Красногвардейского района.

    Около часа 23-летняя женщина пыталась самостоятельно устранить последствия попадания кипятка на тело ребенка в квартире на проспекте Наставников, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 марта.

    Скорую она вызвала около половины первого ночи 2 марта. Ребенка, которому в июне исполнится два года, с ожогами лица, шеи и груди, увезли в детскую городскую больницу № 1. Его состояние медики оценили как тяжелое.

    Семья приехала из Армении в конце прошлого года. Она полная и на учетах не состоит.

    Проводится проверка.

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