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    В Петербурге — тёплый весенний день. А потом похолодает

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Влияние циклона на петербургскую погоду ослабевает. Пятница будет тёплой, а выходные — более морозными.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 марта ночью местами прошёл небольшой снег, днем же будет без существенных осадков. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит минус 1 — плюс 1 градус. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах местами гололедица.

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    «Сегодня Северная столица останется на периферии циклона, и его влияние на метеорологические условия будет ослабевать. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а на территории области небольшой снег местами ещё пройдёт. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказывает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В выходные температура станет ниже на 2–3 градуса. Временами возможен небольшой снег.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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