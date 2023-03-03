В Петербурге — тёплый весенний день. А потом похолодает

Влияние циклона на петербургскую погоду ослабевает. Пятница будет тёплой, а выходные — более морозными.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 марта ночью местами прошёл небольшой снег, днем же будет без существенных осадков. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит минус 1 — плюс 1 градус. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах местами гололедица.
«Сегодня Северная столица останется на периферии циклона, и его влияние на метеорологические условия будет ослабевать. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а на территории области небольшой снег местами ещё пройдёт. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказывает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В выходные температура станет ниже на 2–3 градуса. Временами возможен небольшой снег.