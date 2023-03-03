Почему так дорого?! Как цветы в России завязаны на импорте

Цена «средних цветов в кубе» (а именно так Росстат считает стоимость букетов) к январю 2023 года по сравнению с декабрем
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Цена «средних цветов в кубе» (а именно так Росстат считает стоимость букетов) к январю 2023 года по сравнению с декабрем
Текстовую версию материала читайте здесь.
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