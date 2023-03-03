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    Почему так дорого?! Как цветы в России завязаны на импорте

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    Цена «средних цветов в кубе» (а именно так Росстат считает стоимость букетов) к январю 2023 года по сравнению с декабрем 2021-го выросла почти вдвое: с 133 рублей до 270. Местами стоимость цветов в буквальном смысле внушает трепет. Даже хризантема может обойтись в 400 рублей за ветку. Но это еще полбеды. О том, как живет цветочный рынок России, — карточки «Фонтанки».

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