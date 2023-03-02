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    «Фонтанка SUP» вошел в шорт-лист премии «Инфоповод года — 2022» от Медиалогии

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    Ежегодный карнавал-фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» вошел в шорт-лист премии «Инфоповод — 2022. IT и Телеком» от Медиалогии. Информация об этом появилась 2 марта на официальном сайте премии.

    Отмечается, что главный критерий конкурса — медийный вес инфоповода. Его оценивают на основе показателя эффективности PR: МедиаИндекса.

    «Фонтанка SUP», который организует каждый год городской портал «Фонтанка.ру», уже неоднократно побеждал в различных конкурсах. В частности, два года подряд брал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма. Эксперты признавали фестиваль победителем в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    Летом 2022 года «Фонтанка SUP» был признан самым большим фестивалем сапсерфинга в Европе и вошел в Книгу рекордов событийного туризма России.

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