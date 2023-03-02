Тёплый атмосферный фронт идёт на Петербург и несёт снег

В ближайшие пару дней в Петербурге температура будет гулять вокруг нуля, а солнца ждать не стоит.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 марта в городе будет облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, в окрестностях местами до минус 10, днём вырастет до плюс 1–3.

