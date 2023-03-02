Тёплый атмосферный фронт идёт на Петербург и несёт снег

В ближайшие пару дней в Петербурге температура будет гулять вокруг нуля, а солнца ждать не стоит.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 марта в городе будет облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, в окрестностях местами до минус 10, днём вырастет до плюс 1–3.
Сегодня регион окажется в полосе тёплого атмосферного фронта. Атмосферное давление будет падать и составит
3 марта тоже ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Ночью — минус 2–4 градуса, днём — минус 1 — плюс 1 градус.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 2 марта в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 2 градусов. Самое холодное 2 марта выдалось в 1960 году, минус 22 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 5, напоминает «Яндекс».