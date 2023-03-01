«Это называется политической ответственностью». Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис ушел в отставку после крупной железнодорожной катастрофы, которая произошла в стране в ночь на 1 марта. Пассажирский поезд Афины — Салоники столкнулся с товарным составом неподалеку от города Лариса. По последним данным, погибли 36 человек и более 130 получили ранения.



По словам Костаса Караманлиса, покинуть пост его заставляет политическая ответственность перед гражданами. Он отметил, что это самая минимальная дань уважения погибшим в катастрофе, и заявил, что берет на себя ответственность «за давние ошибки греческого государства и политической системы», пишет РИА Новости.

