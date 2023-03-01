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    Поезда столкнулись в Греции, начался пожар. Погибших — десятки

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    Скриншот с сайта ERT
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    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции недалеко от города Лариса, в 200 с лишним километрах к северо-западу от Афин, на станции Эвангелизмос, в ночь на 1 марта. Число погибших растет, по последним данным, их 32 человека. Как минимум 85 пострадали. Из них 25 находятся в тяжелом состоянии, 53 человека остаются в больнице, остальные возвращаются домой, сообщает ERT.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/live-sygkrousi-trenon-sta-tempi-32-nekroi-85-traymaties/" class="io-leave-page _" target="_blank">ERT</a>
    Скриншот с сайта ERT
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    Пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники, в нем находились 350 человек. По предварительной версии, он на станции должен был оставаться на подъеме, но направился на спуск в сторону Афин, где двигался коммерческий поезд в противоположном направлении. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. Два вагона полностью разрушены.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/live-sygkrousi-trenon-sta-tempi-32-nekroi-85-traymaties/" class="io-leave-page _" target="_blank">ERT</a>
    Скриншот с сайта ERT
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    Спасатели ищут людей под обломками, в операции участвуют 150 пожарных. Пассажиров развозят автобусами.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/ta-diethni-mme-gia-ti-foniki-sygkrousi-trenon-sta-tempi/" class="io-leave-page _" target="_blank">ERT</a>
    Скриншот с сайта ERT
    Скриншот с сайта <a href="https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/live-sygkrousi-trenon-sta-tempi-32-nekroi-85-traymaties/" class="io-leave-page _" target="_blank">ERT</a>
    Скриншот с сайта ERT
    Скриншот с сайта <a href="https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/live-sygkrousi-trenon-sta-tempi-32-nekroi-85-traymaties/" class="io-leave-page _" target="_blank">ERT</a>
    Скриншот с сайта ERT

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    ГрецияСтолкновение поездов
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