Поезда столкнулись в Греции, начался пожар. Погибших — десятки

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции недалеко от города Лариса, в 200 с лишним километрах к северо-западу от Афин, на станции Эвангелизмос, в ночь на 1 марта. Число погибших растет, по последним данным, их 32 человека. Как минимум 85 пострадали. Из них 25 находятся в тяжелом состоянии, 53 человека остаются в больнице, остальные возвращаются домой, сообщает ERT.
Пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники, в нем находились 350 человек. По предварительной версии, он на станции должен был оставаться на подъеме, но направился на спуск в сторону Афин, где двигался коммерческий поезд в противоположном направлении. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. Два вагона полностью разрушены.
Спасатели ищут людей под обломками, в операции участвуют 150 пожарных. Пассажиров развозят автобусами.