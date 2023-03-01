Среди погибших в поезде в Греции много детей. «Аморфную массу» удаляют по частям

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Число жертв катастрофы с поездами у города Лариса в Греции 1 марта выросло до 36. Семь тел были найдены обгоревшими. Появилась информация еще о двух пострадавших, найденных под обломками. В общей сложности ранены около 130 человек, из них 66 доставлены в больницы Ларисы, Катерини и Салоников, сообщает ERT.



Вероятно, цифры не окончательные, спасатели начали разбирать обломки первого и второго вагонов только в 9 часов утра. Среди погибших много детей и студентов, возвращавшихся из Ларисы и Афин в свой университет в Салониках. Погибли девять сотрудников железной дороги. В момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Афины — Салоники, находилось около 350 пассажиров. На месте работают 150 пожарных с 17 автомобилями и 4 кранами, кинолог с собакой, дежурят 30 карет скорой помощи. «Началось удаление по частям аморфной массы, в которую превратился поезд», — говорится в публикации.



Обстоятельства ЧП выясняются. Встречные поезда двигались по одним путям, столкновение было лобовым, три вагона сошли с рельсов, и начался пожар. В греческой федерации машинистов говорят, что на железной дороге не работают ни знаки, ни сигналы, ни контроль движения, «всё делается с использованием человека, вручную». Профсоюз постоянно жалуется на неработающие системы управления движением. Если бы система работала, машинисты увидели бы красный сигнал и остановились на расстоянии 500 метров друг от друга, предполагают в федерации. Начальник станции задержан и доставлен в суд, сообщает ERT.

Жители Ларисы массово сдают кровь для пострадавших. Столкновение пассажирского и товарного поездов минувшей ночью в районе Евангелисмос, недалеко от Темпи, стало национальной трагедией. В стране объявлен трехдневный траур.

