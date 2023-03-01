В первый день весны в Петербурге подсчитали снег за прошедшую зиму

Петербургский Водоканал 1 марта подвел промежуточные итоги работы «снежных» пунктов зимой 2022–2023 годов. На утилизацию с городских улиц вывезли более полутора миллионов кубометров снега, но результат и близко не подошел к рекорду прошлой зимы.
В последний день календарной зимы на снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга привезли 21,3 кубометра снежных масс, сообщили в пресс-службе Водоканала. Всего же с начала снегопадов они приняли в общей сложности 1 миллион 648 тысяч кубометров снега. Больше всего — около 175 тысяч кубов — привезли на снегоплавильный пункт на Мебельной улице. Следом в списке лидеров идут СПП на Кушелевской дороге и СИСП на Взлетной улице, которые приняли соответственно около 163 и 160 тысяч кубометров снега.
Самой снежной зимой пока остается прошлая — 2021–2022 годов. Тогда «снежные» пункты Петербурга приняли 4 миллиона 396 тысяч кубометров снега.