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    В первый день весны в Петербурге подсчитали снег за прошедшую зиму

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    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Петербургский Водоканал 1 марта подвел промежуточные итоги работы «снежных» пунктов зимой 2022–2023 годов. На утилизацию с городских улиц вывезли более полутора миллионов кубометров снега, но результат и близко не подошел к рекорду прошлой зимы.

    В последний день календарной зимы на снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга привезли 21,3 кубометра снежных масс, сообщили в пресс-службе Водоканала. Всего же с начала снегопадов они приняли в общей сложности 1 миллион 648 тысяч кубометров снега. Больше всего — около 175 тысяч кубов — привезли на снегоплавильный пункт на Мебельной улице. Следом в списке лидеров идут СПП на Кушелевской дороге и СИСП на Взлетной улице, которые приняли соответственно около 163 и 160 тысяч кубометров снега.

    Самой снежной зимой пока остается прошлая — 2021–2022 годов. Тогда «снежные» пункты Петербурга приняли 4 миллиона 396 тысяч кубометров снега.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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