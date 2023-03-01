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    Музеи

    У эрмитажных котов появился свой «Дом с драконами»

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    1 комментарий

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Необычный подарок получили пушистые хранители Эрмитажа ко Дню кота. Из курортного городка Зеленоградска, что знаменит на всю Калининградскую область своей «котоориентированностью», к ним приехал «котодомик на несколько персон», который выполнен как точная копия местного «Дома с драконами».

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    Теперь коты Эрмитажа будут почивать за фасадами в стиле старинного здания. В администрации Зеленоградска, которая стала инициатором подарка, считают, что именно сюда в мастерскую за обувью ходил писатель-романтик, композитор и художник Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, автор сказки «Щелкунчик и мышиный король».

    Так что виртуальная встреча с «Мышиным королем» у усатых хранителей уже произошла. Дело — за новосельем: пока что подходящее место для домика на территории музея еще ищут.

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    Комментарии 1

    Гость01 Мар 2023 в 17:21
    А он не маленький?
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