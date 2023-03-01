У эрмитажных котов появился свой «Дом с драконами»

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Необычный подарок получили пушистые хранители Эрмитажа ко Дню кота. Из курортного городка Зеленоградска, что знаменит на всю Калининградскую область своей «котоориентированностью», к ним приехал «котодомик на несколько персон», который выполнен как точная копия местного «Дома с драконами».
Теперь коты Эрмитажа будут почивать за фасадами в стиле старинного здания. В администрации Зеленоградска, которая стала инициатором подарка, считают, что именно сюда в мастерскую за обувью ходил писатель-романтик, композитор и художник Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, автор сказки «Щелкунчик и мышиный король».
Так что виртуальная встреча с «Мышиным королем» у усатых хранителей уже произошла. Дело — за новосельем: пока что подходящее место для домика на территории музея еще ищут.