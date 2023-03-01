Генпрокуратура рассказала, сколько администраторы Telegram-каналов вымогали у Канделаки и ее мужа

Трое человек обвиняются в вымогательстве у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруги Тинатин Канделаки денег. Все, по версии следствия, владельцы и администраторы Telegram-каналов. Об утверждении обвинительного заключения и конкретных суммах 1 марта рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.



По версии следствия, подозреваемые Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко являлись администраторами и владельцами каналов «Проект Сканер» и «Riddle». Они объединились и вымогали у публичных личностей деньги за то, чтобы порочащие сведения не появились в интернете.