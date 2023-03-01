Генпрокуратура рассказала, сколько администраторы Telegram-каналов вымогали у Канделаки и ее мужа

Трое человек обвиняются в вымогательстве у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруги Тинатин Канделаки денег. Все, по версии следствия, владельцы и администраторы Telegram-каналов. Об утверждении обвинительного заключения и конкретных суммах 1 марта рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, подозреваемые Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко являлись администраторами и владельцами каналов «Проект Сканер» и «Riddle». Они объединились и вымогали у публичных личностей деньги за то, чтобы порочащие сведения не появились в интернете.
В частности, в обоих каналах, как утверждает прокуратура, были опубликованы данные о работе и личной жизни Бровко и Канделаки. За удаление постов и дальнейшее отсутствие подобных публикаций у Бровко через помощника потребовали 470 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а», части 3 статьи 163 УК. Речь идет о вымогательстве, совершенном организованной группой.
Дело будет рассматривать Хамовнический районный суд Москвы.
В вымогательстве у мужа Канделаки также обвинен администратор Telegram-канала «Как-то вот так».
В конце ноября 2022 года адвокат администратора канала Анатолия Спирина сообщал, что его подзащитного обвиняют в вымогательстве у Василия Бровко.
«В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тысяч рублей», – рассказывал тогда Павел Герасимов.