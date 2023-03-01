«Она спит со мной». У отдыхавших мужчин в Перу в сумке-холодильнике нашли древнюю мумию

Полиция проверила трех мужчин, которые пили алкоголь в парке перуанского города Пуно. Оказалось — не зря. С ними была мумия, которую хозяин назвал «духовной подругой».



В сумке-холодильнике для доставки еды правоохранители нашли мумию человека в позе эмбриона, её возраст оценивается в 600–800 лет — это ещё доиспанская эпоха, сообщил 28 февраля канал CNN.

