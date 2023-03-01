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    «Она спит со мной». У отдыхавших мужчин в Перу в сумке-холодильнике нашли древнюю мумию

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    Полиция проверила трех мужчин, которые пили алкоголь в парке перуанского города Пуно. Оказалось — не зря. С ними была мумия, которую хозяин назвал «духовной подругой».

    В сумке-холодильнике для доставки еды правоохранители нашли мумию человека в позе эмбриона, её возраст оценивается в 600–800 лет — это ещё доиспанская эпоха, сообщил 28 февраля канал CNN.

    Скриншот с сайта <a href="https://edition.cnn.com/2023/02/28/americas/peru-mummy-puno-delivery-man-intl-latam/index.html" class="io-leave-page _" target="_blank">CNN</a>
    Скриншот с сайта CNN
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    «У 26-летнего мужчины была сумка для доставки с надписью Pedidos Ya (латиноамериканское приложение для доставки еды. — Прим. ред.). Внутри они обнаружили мумию», — сообщил CNN старший агент полиции Марко Антонио Ортега.

    Владелец мумии 26-летний Хулио Сезар Бермехо объяснил, что это его «духовная подруга», зовут её Хуанита. «Я держу ее дома в моей комнате, она спит со мной. Я забочусь о ней», — рассказал он журналистам.

    Скриншот с сайта <a href="https://edition.cnn.com/2023/02/28/americas/peru-mummy-puno-delivery-man-intl-latam/index.html" class="io-leave-page _" target="_blank">CNN</a>
    Скриншот с сайта CNN
    ПоделитьсяПоделиться

    Тем не менее мумию у мужчины изъяли и передали на хранение в Министерство культуры — как национальное культурное достояние. Хулио Сезара Бермехо взяли под стражу на время расследования. Кстати, по данным информагентства ANDINA, мумия — это, скорее всего, останки взрослого мужчины, жившего в этом же районе.

    Скриншот с сайта <a href="https://edition.cnn.com/2023/02/28/americas/peru-mummy-puno-delivery-man-intl-latam/index.html" class="io-leave-page _" target="_blank">CNN</a>
    Скриншот с сайта CNN
    Скриншот с сайта <a href="https://edition.cnn.com/2023/02/28/americas/peru-mummy-puno-delivery-man-intl-latam/index.html" class="io-leave-page _" target="_blank">CNN</a>
    Скриншот с сайта CNN

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