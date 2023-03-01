Ловите солнце. Скоро далёкий циклон испортит погоду в Петербурге

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в городе ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -4...-6 градусов, днем составит 0...-2 градуса.

Первый день календарной весны в Петербурге начинается солнечным рассветом, но днём погода испортится из-за далёкого циклона.

«Череда циклонов над севером Европейской России продолжается, и сегодня на погоду окажет влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с очередным ненастным посланником Атлантики. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег», — сообщает центр «ФОБОС» .

При этом в Ленобласти ожидается -3…+2 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.



В ночь на четверг в городе -3...-5 градусов, днем оттепель (+1...+3 градуса) и мокрый снег.

