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    Ловите солнце. Скоро далёкий циклон испортит погоду в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Первый день календарной весны в Петербурге начинается солнечным рассветом, но днём погода испортится из-за далёкого циклона.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в городе ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до -4...-6 градусов, днем составит 0...-2 градуса.

    «Череда циклонов над севером Европейской России продолжается, и сегодня на погоду окажет влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с очередным ненастным посланником Атлантики. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег», — сообщает центр «ФОБОС».

    При этом в Ленобласти ожидается -3…+2 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В ночь на четверг в городе -3...-5 градусов, днем оттепель (+1...+3 градуса) и мокрый снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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