Жарить шашлыки в России станет проще. Правительство разрешило делать это ближе к дому

В России вступили в силу правила, упрощающие приготовление шашлыков на дачах. Согласно вступившему в силу 1 марта документу, ставить мангал теперь можно на расстоянии не менее 5 метров от дачного дома (ранее минимальное для мангала расстояние составляло 20 м, а для костра — 50 м).



Те же правила касаются и сжигания листвы — этим теперь можно заниматься в 15 метрах от дома (ранее было 50 м). При этом расстояние может быть сокращено наполовину в случае использования металлической негорючей ёмкости с крышкой.



Напомним, также с 1 марта в России начали действовать два новых дорожных знака: для пользователей электромобилей и для водителей автобусов.

