    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -7

    3 м/с, с-з

    760мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.89eur79.51

    Жарить шашлыки в России станет проще. Правительство разрешило делать это ближе к дому

    131
    обсудить

    В России вступили в силу правила, упрощающие приготовление шашлыков на дачах. Согласно вступившему в силу 1 марта документу, ставить мангал теперь можно на расстоянии не менее 5 метров от дачного дома (ранее минимальное для мангала расстояние составляло 20 м, а для костра — 50 м).

    Те же правила касаются и сжигания листвы — этим теперь можно заниматься в 15 метрах от дома (ранее было 50 м). При этом расстояние может быть сокращено наполовину в случае использования металлической негорючей ёмкости с крышкой.

    Напомним, также с 1 марта в России начали действовать два новых дорожных знака: для пользователей электромобилей и для водителей автобусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДачаЗаконШашлыкШашлык во двореПравительство РФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close