Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД 13 «Сапсанов»

Известно, что соглашение на закупку и техническое обслуживание новых «Сапсанов» было заключено в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО «Группа «Синара» обязались поставить их с сентября 2022 по июль 2023 года. Стоимость контракта на поставку — 513,5 млн евро. Стоимость допсоглашения с Siemens на техобслуживание — ещё 583,1 млн евро.

Составы собирались пустить на участках из Москвы в Петербург, а также из столицы в Нижний Новгород. Однако в октябре прошлого года Siemens Mobility сообщила о расторжении договора из-за санкций в отношении российских юрлиц.



Суд указал, что санкционное законодательство США и ЕС «противоречит публичному порядку», а потому не должно применяться на территории России. Из этого следует, что ответчик не имел права расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. В суде добавили, что ограничительные меры, по разъяснениям самого Евросоюза, не могут быть применены к договорам, которые уже имели место и исполнялись. Дочернюю структуру немецкого концерна Siemens обязали исполнить договор от июня 2019 года.

