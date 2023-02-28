Преподаватель объяснит, почему русский язык такой странный

Что не так с фразой «доброго времени суток»? Почему в некоторых словах есть «ненужные буквы»? Почему носители русского так любят друг друга поправлять? И что такое «достакан» и «усямываю»? 2 марта в библиотеке «Екатерингофская» всё это объяснит Павел Самохвалов, создатель YouTube-канала «Популярная лингвистика». Бесплатно, 12+

Павел как преподаватель добродушно относится к языковым ошибкам учеников. Считает, что большинство таких ошибок — продукт вполне нормальной работы мозга, поэтому они так въедаются в нашу речь. Так же добродушно и с пониманием он относится к изменениям в языке, которые многие считают деградацией. Поборникам языковой стабильности надо бы и сейчас говорить не «делать», «стараться» — а «делати», «старатися», как произносили в старину. И то, что исчезают падежные окончания, — для Павла вовсе не прискорбно, с ними и так достаточно мороки. Самохвалов приводит пример: «платок матери» — это про что? Платок, принадлежащий матери? Или платок, подаренный матерью? Или платок, подаренный, наоборот, ей? Спасибо, что в дело вмешиваются предлоги, хоть с их помощью можно разобраться, что, например, «платок от матери».

