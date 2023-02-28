Полторы сотни мигрантов доставили в полицию из петербургского маркетплейса

В логистический центр маркетплейса на Софийской улице нагрянули с рейдом полицейские и сотрудники ФСБ. Они искали незаконных мигрантов — и нашли.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В полицию доставили более 150 иностранцев, сообщает 28 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. К большинству из них никаких вопросов не возникло, но оказалось, что 41 человек нарушил миграционное законодательство.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания в России привлекли 25 человек. Они получили штрафы, а в случае повторения проступка не смогут попасть в страну три года. Еще 16 человек работали без разрешительных документов, их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и вскоре выдворят из России.