Северное сияние видели даже в Подмосковье. Буря скоро стихнет

Нынешняя магнитная буря такая мощная, что северное сияние добирается до Москвы и других регионов на южных широтах.

27–28 февраля полярные сияния смогли увидеть в Московской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Свердловской, Курганской, Тверской области и Великом Новгороде, сообщает телеграм-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». «Это самая мощная геомагнитная буря в текущем 25-м цикле солнечной активности! (Как минимум за последние 5 лет)», — отмечается в сообщении.



К вечеру вторника, по словам Леуса, магнитная буря начнёт стихать.

В Петербурге и Ленобласти увидеть аврору на этот раз не позволила облачность, в отличие от прошлой ночи. Телеграм-канал петербургских охотников за сиянием «Астро Фото Болото» информировал: «Погода наблюдается в Московской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Беларуси, в странах Прибалтики и, конечно, в Калининградской области».

