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    Холодный фронт накрывает Петербург. Температура будет меняться

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Несмотря на плюсовую температуру, в последний день зимы в Петербурге погода будет неласковая.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 февраля в городе утром возможен небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –2...–4 градусов, днем составит 0...+2 градуса.

    Сегодня погоду в регионе, по данным центра «ФОБОС», определяет перемещающийся с севера на юг холодный атмосферный фронт. При облачной с прояснениями погоде местами он вызовет кратковременный снег, в утренние часы мокрый снег, во второй половине дня образуется гололедица. К вечеру похолодает до –1…–3 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    Это вполне типичное завершение зимы, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 28 февраля выдалось в 1965 году, –30 градусов днём, а самое тёплое — в 1989 году, +8 градусов.

    Март, по прогнозам синоптиков, начнётся с небольшого снега и температуры на 1–2 градуса ниже нуля.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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