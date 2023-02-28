Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге богачей

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира агентства Bloomberg. К этому привёл рост акций Tesla в январе. Состояние Маска оценивается в 187 миллиардов долларов.



На втором месте — владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с 185 миллиардами долларов. В декабре 2022 года именно он отодвинул Маска на второе место.



Третий — основатель Amazon Джефф Безос со 117 миллиардами долларов, передаёт 28 февраля РИА Новости.

