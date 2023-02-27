«Мерседес» гражданки Финляндии сожгли под Выборгом

Видео: «Интересные события в Выборге»
Полиция устанавливает обстоятельства автомобильного пожара, произошедшего ночью 26 февраля в Выборгском районе Ленобласти. Хозяйка машины — гражданка Финляндии — заявила о поджоге.
В 01:50 воскресенья в дежурную службу поступило сообщение о том, что у поселке имени Калинина горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 30б по Сайменскому шоссе при неустановленных обстоятельствах загорелся припаркованный Mercedes-Benz B170 2006 года выпуска, принадлежащий 49-летней гражданке Финляндии, стало известно «Фонтанке» 27 февраля.
Люди в пожаре не пострадали. У автомобиля полностью выгорела передняя часть. Ущерб составил