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    «Мерседес» гражданки Финляндии сожгли под Выборгом

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    Видео: «Интересные события в Выборге»

    Полиция устанавливает обстоятельства автомобильного пожара, произошедшего ночью 26 февраля в Выборгском районе Ленобласти. Хозяйка машины — гражданка Финляндии — заявила о поджоге.

    В 01:50 воскресенья в дежурную службу поступило сообщение о том, что у поселке имени Калинина горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 30б по Сайменскому шоссе при неустановленных обстоятельствах загорелся припаркованный Mercedes-Benz B170 2006 года выпуска, принадлежащий 49-летней гражданке Финляндии, стало известно «Фонтанке» 27 февраля.

    Люди в пожаре не пострадали. У автомобиля полностью выгорела передняя часть. Ущерб составил 700 000 рублей. Несколько часов спустя хозяйка «Мерседеса» написала заявление в полицию, сообщив, что ее машину поджег неизвестный между 01:15 и 01:30. Угроз, по ее словам, женщина не получала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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