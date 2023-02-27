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    Маленькой иностранке пришлось промывать желудок в петербургской больнице. За ней не усмотрела мать

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    Двухлетняя иностранка попала в детскую городскую больницу в Петербурге с острым отравлением. Она добралась до аптечки, пока не видела мать.

    Девочку госпитализировали вечером субботы из квартиры дома по улице Дыбенко, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 февраля. Осенью она вместе с матерью приехала в Россию из Таджикистана. Семья у девочки благополучная, 37-летний отец – дорожный рабочий, а 33-летняя мать находится в отпуске по уходу за ребенком.

    Состояние девочки оценили как среднетяжелое. По предварительным данным, она наелась лекарств, пока за ней не смотрели взрослые.

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