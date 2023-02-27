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    Криминальная инфляция. В Петербурге операцию «Похищение» устроили из-за стоимости бюджетного мобильного

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    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в похищении мужчины. Силовики об этой истории говорят: «Три идиота».

    Звонок в единую службу 112 поступил накануне около трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 февраля. Женщина сообщила, что ей позвонил знакомый и сказал, что он находится на Дачном проспекте и ему угрожают какие-то люди.

    Однако когда наряд прибыл на указанное место к дому 8, корпус 1, то никого не нашел. И заявительница перестала отвечать на звонки. Впрочем, через час она снова появилась в эфире и сообщила, что выкупила знакомого — 29-летнего мужчину — у двоих похитителей. По предварительной информации, знакомые вместе с другом избили его на Дачном проспекте, засунули в багажник «Инфинити» и катали до тех пор, пока женщина не отдала им 10 тысяч рублей. Именно такую сумму «похищенный» был должен знакомому.

    К шести утра на Ленинском проспекте наряд ДПС остановил указанный «Инфинити», за рулем которого находился ранее судимый за дачу взятки 37-летний уроженец Череповца. Сеть хранит информацию о том, что мужчина с такими данными был поставщиком некоторых медицинских бюджетных организации в Череповце. Машина, по предварительной информации, принадлежит его сестре. А около семи утра на Трамвайном проспекте задержали и 31-летнего знакомого «похищенного», которому он якобы и был должен эти 10 тысяч рублей.

    Пострадавшего увезли в больницу с серьезными травмами головы. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение».

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