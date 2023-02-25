Такие вы точно не пробовали. Еще семь рецептов необычных блинов

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Уже успели приготовить блины на Масленицу? Даже если да, уверены: таких рецептов вы еще не пробовали. «Фонтанка» собрала способы приготовления самых необычных блинов: от цветных и детских до французских, с апельсиновым соусом. Спойлер: кое-где вам потребуются свекла, куркума и огонь.



Для тех, кто на диете. Блины шпинатные Не забываем, что впереди весна. А следом за ней — лето. Тем, кто хочет держать себя в форме, рекомендуем готовить полезные блины — со шпинатом. Как и в другой темной зелени (брокколи, рукколе, кудрявой капусте или кресс-салате) в шпинате много питательных веществ, клетчатки, минералов, витаминов. А еще блины со шпинатом получаются зелеными. Это ведь так по-весеннему.

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Вам понадобятся:

1 яйцо,



100 мл молока,

100 г муки,

100 г шпината,

1 г разрыхлителя,

300 мл воды,

совсем немного растительного масла,

соль по вкусу.

Взбейте в блендере шпинат, соль, молоко, яйцо, просеянную муку и разрыхлитель. Дайте тесту настояться в течение 10–15 минут. Потом хорошо разогрейте сковороду (только не перегрейте, иначе первый блин точно будет комом), ну а дальше всё как обычно: понемногу выливайте тесто в сковороду и выпекайте блины.

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Шпинатные блины — конечно, сытное, а не десертное блюдо. Так что идеальная начинка для них — творожный сыр и слабосоленая красная рыба. Но подавать их можно и с мясом.

Для любителей пикантного. Блины с мукой из черемши

Если вдруг вы ничего не слышали про черемшу, объясняем: это травянистое растение, которое еще называют диким чесноком. По вкусу она действительно напоминает зелень чеснока или лука. Черемша появляется в лесах в начале весны. Поэтому она — один из самых ранних источников полезных веществ, ею объедаются даже просыпающиеся после спячки медведи (за это траву прозвали медвежьим луком). Так что растение идеально подойдет к вашим блинам на Масленицу — в качестве идеологического ингредиента.

Блины с мукой из черемши Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Поделиться Поделиться





Для своих блинов Алексей Матвеев, шеф-повар ресторана Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields, использует не свежую черемшу, а муку из нее. Вам понадобятся: 300 г пшеничной муки,

50 г муки из черемши,

3 яйца,

1 чайная ложка соли,

50 г сахара,

400 мл молока,

30 мл растительного масла.

Готовить блины лучше из ингредиентов комнатной температуры, так что заранее достаньте продукты из холодильника. Взбейте в миске три яйца, влейте молоко и перемешайте всё до однородной массы. Затем добавьте сахар и соль, снова перемешайте. Постепенно добавьте просеянную пшеничную муку, помешивая тесто, затем сделайте то же самое с мукой из черемши. В конце влейте в смесь растительное масло. Смажьте маслом разогретую сковороду и начинайте выпекать.

Ингредиенты для приготовления блинов Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Сначала нужно взбить три яйца Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Затем – влить молоко Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Добавляем соль, сахар и перемешиваем Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Теперь очередь за пшеничной мукой Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Добавляем муку из черемши Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Готовые блины подаем с йогуртом, творогом или сметаной Фото: предоставлено рестораном Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields Поделиться Поделиться





В качестве начинки к таким блинам идеально подойдут йогурт, творог и сметана, говорит Алексей Матвеев. Но можете пойти дальше и приготовить вкусную «намазку», смешав нейтральный крем-сыр, клубничное варенье и семена чиа.

Для тех, кто любит яркость. Разноцветные блины Для приготовления разноцветных (не только зеленых) блинов вовсе не обязательно использовать краситель. Натуральные продукты тоже дают нужный результат.

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Вам понадобятся:

500 мл молока,

3 яйца,

330 г муки,

1,5 столовых ложки сахара,

2 щепотки соли,

75 мл ряженки,

1 небольшая свекла,

100 г шпината,

0,5 чайной ложки куркумы,

1 столовая ложка какао-порошка,

немного подсолнечного масла.

Итак, начинаем с розового блина. Для него подготовим свеклу: ее надо запечь либо в духовке, либо в микроволновке. Готовый овощ остудите и нарежьте на кусочки, а потом измельчите в блендере до однородной массы. В миску вылейте яйцо, добавьте половину столовой ложки сахара и щепотку соли, после чего взбейте смесь. Потом добавьте к массе ряженку, 150 мл молока, а затем измельченную свеклу. Постепенно добавьте в миску 150 г просеянной муки, тщательно перемешайте и в конце влейте в смесь растительное масло. Запекайте на разогретой сковороде.

Теперь готовим блины других цветов. Сначала взбиваем в миске оставшиеся яйца, сахар и соль, затем добавляем 350 мл молока, оставшуюся просеянную муку и столовую ложку растительного масла. Получившееся тесто разделите на три части.



В первую часть добавьте куркуму. Во вторую — уже знакомый вам измельченный шпинат. В третью — какао-порошок. Выпекайте блины — и получите желтые, зеленые и коричневые. Можете экспериментировать и с другими цветами: например, из моркови получить оранжевые блины, а из синей капусты — фиолетовые.

Для вегетарианцев. Блины без молока и яиц Отличная замена коровьему молоку в блинах — овсяное или кокосовое. Такое бывает с разными вкусами: например, шоколадное, ванильное, так что с ним вы сможете приготовить десертные блины. На замену яйцам подойдут овсяные хлопья, а также картофельный или кукурузный крахмал. Но даже без них блины получатся вкусными.

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Вот лишь один из рецептов. Вам понадобятся:

150 г пшеничной муки,

200–250 мл овсяного молока,

0,5 столовые ложки соли,

2 столовые ложки растительного масла.

Просейте муку в миску и добавьте соль. Затем влейте в миску овсяное молоко комнатной температуры и замешайте тесто. Как и при приготовлении любых блинов, внимательно следите за пропорциями: если тесто кажется слишком жидким, добавьте больше муки, если вязким — больше молока. Разогреваем сковороду и постепенно выпекаем блины.

Для тех, кто еще маленький. Блины в форме смешных рожиц Большинство детей и так любят блины, но если хотите повеселиться, устройте с ними вечер рисования тестом. Используйте пластиковую бутылку с носиком — подойдет детская или из-под кетчупа. Чтобы тесто не растекалось, такие блины лучше готовить на кефире.

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Вам понадобятся:

450 мл кефира,

2 яйца,

150 г пшеничной муки,

2 столовых ложки сахара,

1 чайная ложка пищевой соды,

0,5 чайной ложки соли,

2 столовые ложки растительного масла.

Добавьте в кефир сахар, соль и соду и хорошо перемешайте. Дайте смеси постоять в течение 5 минут. Теперь добавьте яйца и снова перемешайте. Постепенно подсыпайте к смеси просеянную муку. В конце влейте растительное масло.



Наполните тестом бутылочку. Разогрейте сковороду, чуть-чуть смажьте ее растительным маслом — и начинайте рисовать! Сначала сделайте контур фигуры, чтобы он успел застыть и подпечься. Дальше закрасьте всё остальное. Рисовать можете всё, что вздумается, но самый масленичный образ — конечно, солнце.

Для самых искушенных. Блинный торт Приготовить торт из блинов гораздо проще, чем из бисквитов. Нужно только сделать крем и придумать, чем украсить десерт.



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Вот один вариант блюда — с добавлением какао. Вам понадобятся:

Для блинов:

2 яйца,

200 мл молока,

200 г муки,

0,5 чайной ложки разрыхлителя,

соль по вкусу,

1 столовая ложка какао,

капля растительного масла.

Для крема:

200 г творожного сыра,

150 г мягкого творога,

2 столовых ложки сметаны,

4 столовых ложки сахарной пудры. Положите в миску яйца, молоко, муку, разрыхлитель, соль, какао и добавьте немного масла. Взбейте смесь миксером или ложкой. Выпекайте блины на раскаленной сковороде, как обычно, — обжаривая их с двух сторон.

Для приготовления крема смешайте все ингредиенты вместе и взбейте их ложкой. А теперь собираем торт: кладем на тарелку блин, смазываем его кремом, сверху кладем новый блин, снова смазываем его кремом и так далее. В конце посыпаем торт какао и украшаем его ягодами по вкусу.

Для тех, кто любит эксперименты. Французские блинчики креп-сюзетт с апельсиновым соусом Этот французский рецепт известен с конца XIX века. Блинчики креп-сюзетт поливают соусом из карамелизированного сахара и масла, мандаринового или апельсинового сока, а также цедры и еще обязательно фламбируют — проще говоря, поджигают. Десерт получается по-настоящему изысканным.



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Вам понадобятся:

Для блинов:

4 яйца,



700 мл молока,

200 мл сливок,

1 чайная ложка соли,

2 столовые ложки растительного масла,

240 г муки,

60 г сахарной пудры.

Для соуса:

135 г сахара,

1 лимон,

1 апельсин,

110 г сливочного масла,

100 мл ликера,

1 чайная ложка крахмала.

Смешайте сахарную пудру, соль, молоко, яйца и растительное масло. Постепенно добавьте муку и хорошо всё перемешайте. Запеките блины на раскаленной сковороде.

Теперь приступаем к соусу. Нарежьте тонкими полосками цедру лимона и апельсина и отожмите сок из фруктов. На чистую сухую сковороду насыпьте сахар и поставьте на огонь. Помешивайте его, пока он не начнет таять. Когда весь расплавится, добавьте сливочное масло и дайте растаять ему. Затем положите туда же цедру, сок, ликер и разведенный в воде крахмал.

Последний этап — фламбирование. Дайте соусу немного повариться, после чего добавьте в него сложенные треугольниками блинчики. Через некоторое время переверните их, влейте в сковороду еще немного ликера и подожгите. Как только ликер выгорит, блинчики можно доставать и подавать на стол.

