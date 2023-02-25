Такие вы точно не пробовали. Еще семь рецептов необычных блинов

Уже успели приготовить блины на Масленицу? Даже если да, уверены: таких рецептов вы еще не пробовали. «Фонтанка» собрала способы приготовления самых необычных блинов: от цветных и детских до французских, с апельсиновым соусом. Спойлер: кое-где вам потребуются свекла, куркума и огонь.
Для тех, кто на диете. Блины шпинатные
Не забываем, что впереди весна. А следом за ней — лето. Тем, кто хочет держать себя в форме, рекомендуем готовить полезные блины — со шпинатом. Как и в другой темной зелени (брокколи, рукколе, кудрявой капусте или кресс-салате) в шпинате много питательных веществ, клетчатки, минералов, витаминов. А еще блины со шпинатом получаются зелеными. Это ведь так по-весеннему.
Вам понадобятся:
- 1 яйцо,
- 100 мл молока,
- 100 г муки,
- 100 г шпината,
- 1 г разрыхлителя,
- 300 мл воды,
- совсем немного растительного масла,
- соль по вкусу.
Взбейте в блендере шпинат, соль, молоко, яйцо, просеянную муку и разрыхлитель. Дайте тесту настояться в течение 10–15 минут. Потом хорошо разогрейте сковороду (только не перегрейте, иначе первый блин точно будет комом), ну а дальше всё как обычно: понемногу выливайте тесто в сковороду и выпекайте блины.
Шпинатные блины — конечно, сытное, а не десертное блюдо. Так что идеальная начинка для них — творожный сыр и слабосоленая красная рыба. Но подавать их можно и с мясом.
Для любителей пикантного. Блины с мукой из черемши
Если вдруг вы ничего не слышали про черемшу, объясняем: это травянистое растение, которое еще называют диким чесноком. По вкусу она действительно напоминает зелень чеснока или лука.
Черемша появляется в лесах в начале весны. Поэтому она — один из самых ранних источников полезных веществ, ею объедаются даже просыпающиеся после спячки медведи (за это траву прозвали медвежьим луком). Так что растение идеально подойдет к вашим блинам на Масленицу — в качестве идеологического ингредиента.
Для своих блинов Алексей Матвеев, шеф-повар ресторана Soyka в гольф-клубе Strawberry Fields, использует не свежую черемшу, а муку из нее. Вам понадобятся:
- 300 г пшеничной муки,
- 50 г муки из черемши,
- 3 яйца,
- 1 чайная ложка соли,
- 50 г сахара,
- 400 мл молока,
- 30 мл растительного масла.
Готовить блины лучше из ингредиентов комнатной температуры, так что заранее достаньте продукты из холодильника. Взбейте в миске три яйца, влейте молоко и перемешайте всё до однородной массы. Затем добавьте сахар и соль, снова перемешайте. Постепенно добавьте просеянную пшеничную муку, помешивая тесто, затем сделайте то же самое с мукой из черемши. В конце влейте в смесь растительное масло. Смажьте маслом разогретую сковороду и начинайте выпекать.
В качестве начинки к таким блинам идеально подойдут йогурт, творог и сметана, говорит Алексей Матвеев. Но можете пойти дальше и приготовить вкусную «намазку», смешав нейтральный крем-сыр, клубничное варенье и семена чиа.
Для тех, кто любит яркость. Разноцветные блины
Для приготовления разноцветных (не только зеленых) блинов вовсе не обязательно использовать краситель. Натуральные продукты тоже дают нужный результат.
Вам понадобятся:
- 500 мл молока,
- 3 яйца,
- 330 г муки,
- 1,5 столовых ложки сахара,
- 2 щепотки соли,
- 75 мл ряженки,
- 1 небольшая свекла,
- 100 г шпината,
- 0,5 чайной ложки куркумы,
- 1 столовая ложка какао-порошка,
- немного подсолнечного масла.
Итак, начинаем с розового блина. Для него подготовим свеклу: ее надо запечь либо в духовке, либо в микроволновке. Готовый овощ остудите и нарежьте на кусочки, а потом измельчите в блендере до однородной массы. В миску вылейте яйцо, добавьте половину столовой ложки сахара и щепотку соли, после чего взбейте смесь. Потом добавьте к массе ряженку, 150 мл молока, а затем измельченную свеклу. Постепенно добавьте в миску 150 г просеянной муки, тщательно перемешайте и в конце влейте в смесь растительное масло. Запекайте на разогретой сковороде.
Теперь готовим блины других цветов. Сначала взбиваем в миске оставшиеся яйца, сахар и соль, затем добавляем 350 мл молока, оставшуюся просеянную муку и столовую ложку растительного масла. Получившееся тесто разделите на три части.
В первую часть добавьте куркуму. Во вторую — уже знакомый вам измельченный шпинат. В третью — какао-порошок. Выпекайте блины — и получите желтые, зеленые и коричневые. Можете экспериментировать и с другими цветами: например, из моркови получить оранжевые блины, а из синей капусты — фиолетовые.
Для вегетарианцев. Блины без молока и яиц
Отличная замена коровьему молоку в блинах — овсяное или кокосовое. Такое бывает с разными вкусами: например, шоколадное, ванильное, так что с ним вы сможете приготовить десертные блины. На замену яйцам подойдут овсяные хлопья, а также картофельный или кукурузный крахмал. Но даже без них блины получатся вкусными.
Вот лишь один из рецептов. Вам понадобятся:
- 150 г пшеничной муки,
- 200–250 мл овсяного молока,
- 0,5 столовые ложки соли,
- 2 столовые ложки растительного масла.
Просейте муку в миску и добавьте соль. Затем влейте в миску овсяное молоко комнатной температуры и замешайте тесто. Как и при приготовлении любых блинов, внимательно следите за пропорциями: если тесто кажется слишком жидким, добавьте больше муки, если вязким — больше молока. Разогреваем сковороду и постепенно выпекаем блины.
Для тех, кто еще маленький. Блины в форме смешных рожиц
Большинство детей и так любят блины, но если хотите повеселиться, устройте с ними вечер рисования тестом. Используйте пластиковую бутылку с носиком — подойдет детская или из-под кетчупа. Чтобы тесто не растекалось, такие блины лучше готовить на кефире.
Вам понадобятся:
- 450 мл кефира,
- 2 яйца,
- 150 г пшеничной муки,
- 2 столовых ложки сахара,
- 1 чайная ложка пищевой соды,
- 0,5 чайной ложки соли,
- 2 столовые ложки растительного масла.
Добавьте в кефир сахар, соль и соду и хорошо перемешайте. Дайте смеси постоять в течение 5 минут. Теперь добавьте яйца и снова перемешайте. Постепенно подсыпайте к смеси просеянную муку. В конце влейте растительное масло.
Наполните тестом бутылочку. Разогрейте сковороду, чуть-чуть смажьте ее растительным маслом — и начинайте рисовать! Сначала сделайте контур фигуры, чтобы он успел застыть и подпечься. Дальше закрасьте всё остальное. Рисовать можете всё, что вздумается, но самый масленичный образ — конечно, солнце.
Для самых искушенных. Блинный торт
Приготовить торт из блинов гораздо проще, чем из бисквитов. Нужно только сделать крем и придумать, чем украсить десерт.
Вот один вариант блюда — с добавлением какао. Вам понадобятся:
Для блинов:
- 2 яйца,
- 200 мл молока,
- 200 г муки,
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя,
- соль по вкусу,
- 1 столовая ложка какао,
- капля растительного масла.
Для крема:
- 200 г творожного сыра,
- 150 г мягкого творога,
- 2 столовых ложки сметаны,
- 4 столовых ложки сахарной пудры.
Положите в миску яйца, молоко, муку, разрыхлитель, соль, какао и добавьте немного масла. Взбейте смесь миксером или ложкой. Выпекайте блины на раскаленной сковороде, как обычно, — обжаривая их с двух сторон.
Для приготовления крема смешайте все ингредиенты вместе и взбейте их ложкой. А теперь собираем торт: кладем на тарелку блин, смазываем его кремом, сверху кладем новый блин, снова смазываем его кремом и так далее. В конце посыпаем торт какао и украшаем его ягодами по вкусу.
Для тех, кто любит эксперименты. Французские блинчики креп-сюзетт с апельсиновым соусом
Этот французский рецепт известен с конца XIX века. Блинчики креп-сюзетт поливают соусом из карамелизированного сахара и масла, мандаринового или апельсинового сока, а также цедры и еще обязательно фламбируют — проще говоря, поджигают. Десерт получается по-настоящему изысканным.
Вам понадобятся:
Для блинов:
- 4 яйца,
- 700 мл молока,
- 200 мл сливок,
- 1 чайная ложка соли,
- 2 столовые ложки растительного масла,
- 240 г муки,
- 60 г сахарной пудры.
Для соуса:
- 135 г сахара,
- 1 лимон,
- 1 апельсин,
- 110 г сливочного масла,
- 100 мл ликера,
- 1 чайная ложка крахмала.
Смешайте сахарную пудру, соль, молоко, яйца и растительное масло. Постепенно добавьте муку и хорошо всё перемешайте. Запеките блины на раскаленной сковороде.
Теперь приступаем к соусу. Нарежьте тонкими полосками цедру лимона и апельсина и отожмите сок из фруктов. На чистую сухую сковороду насыпьте сахар и поставьте на огонь. Помешивайте его, пока он не начнет таять. Когда весь расплавится, добавьте сливочное масло и дайте растаять ему. Затем положите туда же цедру, сок, ликер и разведенный в воде крахмал.
Последний этап — фламбирование. Дайте соусу немного повариться, после чего добавьте в него сложенные треугольниками блинчики. Через некоторое время переверните их, влейте в сковороду еще немного ликера и подожгите. Как только ликер выгорит, блинчики можно доставать и подавать на стол.