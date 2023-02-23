Историк расскажет про дыбу, фухтель и другие наказания в России

«Наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан», — написано в «Русской старине» 1883 года. Речь не о лошади. Кобыла — это доска длиннее человеческого роста, на одном конце — вырезка для шеи, по бокам — для рук. Наказуемого клали на доску, он обхватывал ее руками, на другой стороне доски руки скручивались ремнем. Шею и ноги тоже притягивали ремнем. Другим концом доску врывали под углом в землю. Палач брал кнут: плетеный, с сыромятным ремнем на хвосте. Отходил шагов на пятнадцать, потом начинал приближаться — не с разбегу, а медленно, и, только подойдя, замахивался кнутом. И так 25 раз, 50, 100 — в зависимости от наказания. «Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови», — вспоминает свидетель в «Русской старине». После 20–30 раз палач мог отдохнуть: так же медленно подходил к припасенном штофу водки, наливал, пил и возвращался к работе.

