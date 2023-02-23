Крымский мост открыли для движения по всем полосам раньше срока

Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам на 39 дней раньше планируемого срока, сообщает 23 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.



«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — цитирует Хуснуллина пресс-служба.



Железнодорожную часть моста планируют восстановить в июле. По словам вице-премьера, сейчас специалисты занимаются сборкой конструктивных элементов и готовятся к их монтажу.



19 февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие нашло подтверждения информации о причастности украинских спецслужб к организации теракта на Крымском мосту. Выяснены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к организации преступления. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь человек сейчас под стражей.

