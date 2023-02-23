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    Крымский мост

    Крымский мост открыли для движения по всем полосам раньше срока

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    Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам на 39 дней раньше планируемого срока, сообщает 23 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.

    «После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — цитирует Хуснуллина пресс-служба.

    Железнодорожную часть моста планируют восстановить в июле. По словам вице-премьера, сейчас специалисты занимаются сборкой конструктивных элементов и готовятся к их монтажу.

    19 февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие нашло подтверждения информации о причастности украинских спецслужб к организации теракта на Крымском мосту. Выяснены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к организации преступления. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь человек сейчас под стражей.

    8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны ехавшего рядом грузового поезда, обрушились два пролёта моста. Погибли, по данным ТАСС, четыре человека. В СМИ фигурировали трое жертв. Это судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга. В ФСБ РФ заявляли, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. В середине февраля стало известно, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

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