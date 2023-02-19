Бастрыкин: Версия о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту подтверждена

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие нашло подтверждения информации о причастности украинских спецслужб к организации теракта на Крымском мосту.



«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС, опубликованном 19 февраля.



Глава СК напомнил, что выяснены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к организации. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь человек сейчас под стражей.

