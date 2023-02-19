Бастрыкин: Версия о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту подтверждена

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие нашло подтверждения информации о причастности украинских спецслужб к организации теракта на Крымском мосту.
«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС, опубликованном 19 февраля.
Глава СК напомнил, что выяснены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к организации. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь человек сейчас под стражей.
«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам», — заключил Бастрыкин.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны ехавшего рядом грузового поезда, обрушились два пролёта моста. Погибли, по данным ТАСС, четыре человека. В СМИ фигурировали трое жертв. Это судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга. В ФСБ РФ заявляли, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. На днях стало известно, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.