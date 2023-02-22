    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    2 м/с, зап

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd74.86eur79.76

    В Красноярском крае мать нашла трехлетнего сына мертвым в ванной

    3184
    1 комментарий

    Маленький мальчик утонул дома во время купания в Красноярском крае. За ребенком не уследила мать.

    Как сообщает 22 февраля Следственный комитет региона, инцидент произошел около семи утра (03:00 мск). По предварительной информации, трехлетний ребенок рос в многодетной и благополучной семье, в которой воспитываются еще двое детей, 5 и 7 лет. Утром мама нашла сына без признаков жизни в наполненной водой ванной. Отец мальчика находился на работе вахтовым методом.

    Со слов женщины, ребенок неоднократно сам забирался в ванну и мог самостоятельно наполнить ее водой. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Красноярский крайРебенок утонулРебенок утонул в ванной
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close