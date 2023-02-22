В Красноярском крае мать нашла трехлетнего сына мертвым в ванной

Маленький мальчик утонул дома во время купания в Красноярском крае. За ребенком не уследила мать.



Как сообщает 22 февраля Следственный комитет региона, инцидент произошел около семи утра (03:00 мск). По предварительной информации, трехлетний ребенок рос в многодетной и благополучной семье, в которой воспитываются еще двое детей, 5 и 7 лет. Утром мама нашла сына без признаков жизни в наполненной водой ванной. Отец мальчика находился на работе вахтовым методом.



Со слов женщины, ребенок неоднократно сам забирался в ванну и мог самостоятельно наполнить ее водой. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

