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    Хотел на день рождения к другу. Между вагонами поезда «Петербург — Москва» нашли парнишку

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    Сотрудники транспортной полиции «испортили» поездку на день рождения к другу 18-летнему петербуржцу.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 22 февраля, молодого человека нашли между вагонами электропоезда «Петербург — Москва». Он сообщил, что хотел попасть на праздник к другу, который живет в столице. Но так как денег на билет у него не было, то решил доехать зайцем.

    Парня сняли с пассажирского состава, доставили в отдел полиции и составили в отношении него протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Теперь юноше придется уплатить государству от двух до четырех тысяч рублей.

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