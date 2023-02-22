На февральских «Диалогах» поговорят про странный арт, архитектуру Петербурга и коррупцию

Как аутсайдерское искусство получило легитимность; как эволюционировал архитектурный стиль в Петербурге; как коррупция недурно себя чувствовала даже в сталинском СССР — эти темы раскроют 26 февраля специалисты-гости проекта «Открытая библиотека. Диалоги». Бесплатно. 12+



Фото: обложка книги Поделиться Поделиться





С 1948 по 1952 годы в Советском Союзе работало Управление военного строительства: заключала договора с госструктурами на строительство дорог. Руководил Управлением полковник инженерных войск Николай Павленко. Павленко дело знал: в свое время был и прорабом, и старшим прорабом, и заведующим участком. Только никаким полковником не был. Сложно сказать, что удивительнее: что он свой бизнес наладил еще во время войны или что этот бизнес так долго продержался в «некоррупционные» сталинские времена. Об этом расскажет историк, архивист Олег Хлевнюк, автор книги «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР».



Фото: обложка книги Поделиться Поделиться





В двух вышедших томах «Три века архитектуры Санкт-Петербурга» лауреат Анциферовской премии, исследователь архитектуры, искусствовед Владимир Лисовский рассказывает о том, как развивался архитектурный стиль Петербурга с момента основания и до 1917-го года. А история примечательная: здания, построенные при Петре I, конечно, «европейские» — однако были и архитекторы, которые желали продолжать традиции допетровского зодчества. И в целом особенности возникновения города и его расположение привели к сосуществованию самых разных архитектурных веяний.



Фото: обложка книги Поделиться Поделиться





Оскар Шлеммер (1888–1943), скульптор, хореограф, театральный оформитель, увидев творчество психиатрических пациентов в Гейдельберге, воскликнул: «В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел». Маргинальность, аутсайдерство, странность расширяли канон классической эстетики. О том, как произведения душевнобольных, социальных маргиналов и визионеров превратились в значимые художественные феномены, расскажет искусствовед Анна Суворова, автор книги «Искусство аутсайдеров и авангард».



Начало лекций в 12.00, 13.30 и 15.00 26 февраля в «Подписные издания» (Литейный, 57),. Нужна регистрация на каждую лекцию отдельно. Планируется онлайн-трансляция. Подробности на сайте «Открытой библиотеки» и на ее страничке во «ВКонтакте».

Александра Шеромова

