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    Какая погода будет в Петербурге на длинных выходных, рассказал синоптик Колесов

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Прогноз погоды на длинные выходные дал 22 февраля главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале. Погода будет вполне зимней и достаточно хорошей.

    «В прогнозе по Санкт-Петербургу на предстоящую ночь оставили –16…–18 гр., но в окрестностях города до –21 гр. Поэтому все условия для самой холодной ночи этого года остаются благоприятными. Осадков нет, как и облачности, тихо, почти штиль и холодная воздушная масса», — пишет Колесов.

    Завтра, 23 февраля, к региону приблизится атмосферный фронт. Хотя температура будет расти (до минус 5 к концу дня), но из-за усиления ветра «день будет прохладным по своей комфортности». К вечеру ожидается снег. Он будет идти и следующие два дня с перерывами — при температуре 2–5 градусов ниже нуля, «а это уже тепло».

    «В воскресенье под влиянием следующего циклона снова усилится ветер северного направления, будет отмечаться снег, а температура воздуха понизится до –3…–6 гр.», — отмечает синоптик.

    А на следующей неделе, по его словам, в Петербург может прийти оттепель.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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