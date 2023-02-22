Хранитель коллекции костюма Эрмитажа расскажет про самый известный бал в истории Российской империи. Вход свободный

Даже празднование 300-летия Дома Романовых, которое отмечали десятилетие спустя, не затмило того «Русского бала». Его инициатором была императрица: так она, немка, показывала глубокий интерес к русской национальной культуре. Отец последнего императора, Александр III, терпеть не мог костюмированные балы-маскарады — при нем не случилось ни одного. Однако великие князья и прочие знатные особы балы-маскарады устраивали. А русский национальный костюм стал хитом подобных маскарадов еще в 1840-е. «Вперед шёл карлик, неся родную берёзку, на которой развевались разноцветные ленты с надписями из русских поговорок и пословиц», — передают источники впечатление от одного такого бала, еще 1846 года, во дворце князей Корсаковых. В процессии шла сама княжеская чета в окружении «бояр». И собравшимся было очевидно, что «русская» часть маскарада превзошла все прочие. Но Александра Федоровна, возможно, вдохновлялась другим балом, — который имел место в 1883 году в великокняжеском дворце Владимира Александровича и Марии Павловны, притом что сама Александра Федоровна на нем не была.

