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    В ДТП на юге КАД пострадал водитель, из машины его выводили спасатели

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    Фото: кадр из видео
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    Один человек пострадал в результате ДТП с тремя легковыми машинами на 99-м километре внешнего кольца КАД в районе Петергофа 22 февраля около 9:50. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад». Движение было затруднено, поскольку разбитые автомобили заняли вторую и третью полосы.

    «Фонтанка.ру»

    47news со ссылкой на дорожную полицию пишет, что около развязки с дорогой на Низино столкнулись Volvo, Haval и KIA. Травмы получил 53-летний водитель KIA. Спасатели помогли ему выбраться из машины, он госпитализирован.

    По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 57-й пожарно-спасательной части, в частности, у повреждённых машин отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания.

    Фото: кадр из видео

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