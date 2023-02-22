В ДТП на юге КАД пострадал водитель, из машины его выводили спасатели

Один человек пострадал в результате ДТП с тремя легковыми машинами на 99-м километре внешнего кольца КАД в районе Петергофа 22 февраля около 9:50. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад». Движение было затруднено, поскольку разбитые автомобили заняли вторую и третью полосы.
«Фонтанка.ру»
47news со ссылкой на дорожную полицию пишет, что около развязки с дорогой на Низино столкнулись Volvo, Haval и KIA. Травмы получил 53-летний водитель KIA. Спасатели помогли ему выбраться из машины, он госпитализирован.
По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 57-й пожарно-спасательной части, в частности, у повреждённых машин отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания.