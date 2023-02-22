На Будапештской сожгли BMW X7 петербургской фирмы. Досталось и соседу попроще

В 2:46 21 февраля в полицию поступило сообщение об автомобильном пожаре на Будапештской улице. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у дома 8, корпус 7 полыхающий BMW X7. Машина 2020 года выпуска принадлежит одному из петербургских предприятий и находится в лизинге до конца марта. Об «Фонтанке» стало известно 22 февраля.

Полиция Петербурга расследует поджог люксового кроссовера во Фрунзенском районе города. Подозреваемый засветился на записях с камеры наблюдения.

Пожар ликвидировали в 3:47, сообщили в МЧС по Петербургу. «БМВ» выгорел полностью. Также частично оказался поврежден припаркованный рядом с ним Volkswagen Polo, принадлежащий 71-летнему мужчине. Люди в пожаре не пострадали.

Камера видеонаблюдения засняла, как в 2:30 к «БМВ» подошел неизвестный мужчина в черных штанах и темно-синей куртке с капюшоном, после чего автомобиль загорелся. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).