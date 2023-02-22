    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, зап

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.86eur79.76

    На Будапештской сожгли BMW X7 петербургской фирмы. Досталось и соседу попроще

    1086
    обсудить

    Полиция Петербурга расследует поджог люксового кроссовера во Фрунзенском районе города. Подозреваемый засветился на записях с камеры наблюдения.

    В 2:46 21 февраля в полицию поступило сообщение об автомобильном пожаре на Будапештской улице. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у дома 8, корпус 7 полыхающий BMW X7. Машина 2020 года выпуска принадлежит одному из петербургских предприятий и находится в лизинге до конца марта. Об «Фонтанке» стало известно 22 февраля.

    Пожар ликвидировали в 3:47, сообщили в МЧС по Петербургу. «БМВ» выгорел полностью. Также частично оказался поврежден припаркованный рядом с ним Volkswagen Polo, принадлежащий 71-летнему мужчине. Люди в пожаре не пострадали.

    Камера видеонаблюдения засняла, как в 2:30 к «БМВ» подошел неизвестный мужчина в черных штанах и темно-синей куртке с капюшоном, после чего автомобиль загорелся. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПоджог автоПожар авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close