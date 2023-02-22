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    На севере Петербурга после визита незнакомца мужчина остался без телефона и собаки

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    Открыл дверь – остался без телефона и собаки. По такому сценарию житель Выборгского района стал жертвой ограбления, не выходя из дома.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, инцидент произошел около половины восьмого вечера 17 февраля. 32-летний заявитель рассказал, что в дверь его квартиры на проспекте Луначарского, 27-1, позвонили, а когда он открыл, на него набросился с кулаками неизвестный. Он избил его, забрал телефон и собаку.

    После его обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 18-летнего парня, в ночь с 20 на 21 февраля в деревне Старая Всеволожского района области. Собаку у него нашли и вернули хозяину.

    В сети около года назад сообщало о том, что молодого человека ищут родственники после его ухода из дома.

    Пока молодой человек задержан на двое суток в рамках статьи 91 УПК.

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    Мобильный телефонОграблениеСобакаГрабеж
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