На севере Петербурга после визита незнакомца мужчина остался без телефона и собаки

Открыл дверь – остался без телефона и собаки. По такому сценарию житель Выборгского района стал жертвой ограбления, не выходя из дома.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, инцидент произошел около половины восьмого вечера 17 февраля. 32-летний заявитель рассказал, что в дверь его квартиры на проспекте Луначарского, 27-1, позвонили, а когда он открыл, на него набросился с кулаками неизвестный. Он избил его, забрал телефон и собаку.



После его обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 18-летнего парня, в ночь с 20 на 21 февраля в деревне Старая Всеволожского района области. Собаку у него нашли и вернули хозяину.

