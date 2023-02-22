Мороз в Петербурге крепчает. Но уже скоро снова будет теплеть

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 февраля в городе ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, местами изморозь. Ветер переменный слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 14–16 градусов, в пригородах до минус 19, днём составит минус 6–8 градусов.

Минувшей ночью в пригородах Петербурга было до минус 19 градусов — таково влияние антициклона. Днём воздух немного прогреется благодаря солнцу.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе продолжает определять антициклон. В Ленобласти днём минус 5–10 градусов, местами до минус 15. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В ночь на четверг мороз станет ещё сильнее, в пригородах Петербурга — до минус 21 градуса. А днём минус 5–7, и к вечеру 23 февраля местами возможен небольшой снег. В пятницу потеплеет до минус 2–4 градусов.

