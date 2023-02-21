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    Путин выступил с посланием

    Погиб один из членов экипажа сухогруза, переломившегося пополам у берегов Новороссийска

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    С борта сухогруза Seamark, который разломился пополам в Черном море вблизи Новороссийска, спасли всех 11 членов экипажа. Один человек скончался на борту спасательного судна, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает 21 февраля РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

    Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов перевозил мраморную крошку. Кораблекрушение произошло во время шторма. На море сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с и трехметровые волны.

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ уведомило, что по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    НовороссийскСухогрузКораблекрушениеБедствие на море
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