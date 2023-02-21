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    Путин выступил с посланием

    В Чёрном море у Новороссийска разломился пополам и тонет сухогруз

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    3 комментария

    Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов разломился пополам и начал тонуть в Черном море между Новороссийском и Кабардинкой 21 февраля. В регионе — штормовая погода с сильным юго-западным ветром с порывами до 25 м/с и трехметровыми волнами.

    93.RU

    На борту судна находится груз мраморной крошки. Экипаж состоит из 11 человек, все они граждане России.

    «Спасательная операция уже идет, но ее осложняют погодные условия. В этом месте уже находится наше спасательное судно», — сообщили порталу 93.RU в пресс-службе Росморречфлота.

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