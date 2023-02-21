В Чёрном море у Новороссийска разломился пополам и тонет сухогруз

Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов разломился пополам и начал тонуть в Черном море между Новороссийском и Кабардинкой 21 февраля. В регионе — штормовая погода с сильным юго-западным ветром с порывами до 25 м/с и трехметровыми волнами.
На борту судна находится груз мраморной крошки. Экипаж состоит из 11 человек, все они граждане России.
«Спасательная операция уже идет, но ее осложняют погодные условия. В этом месте уже находится наше спасательное судно», — сообщили порталу 93.RU в пресс-службе Росморречфлота.