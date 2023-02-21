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    Путин выступил с посланием

    Водитель, устроивший «пьяное» ДТП с детьми на Тамбасова, получил условный срок

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    В Петербурге вынесли приговор виновнику серьезной аварии, произошедшей в Красносельском районе летом 2020 года. Травмы в ней получили шесть человек, пятеро из которых — дети.

    ДТП случилось около 17:59 22 августа 2020 года на улице Тамбасова. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем Volkswagen Passat, сообщает 21 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С четырьмя несовершеннолетними пассажирами в салоне он ехал по Тамбасова от проспекта Ветеранов в сторону Новобелецкой улицы на скорости порядка 70 км/ч. У дома 7 машину занесло, она вылетела на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там KIA Rio с двумя детьми в салоне.

    В результате аварии пассажир «Фольксвагена» 2005 года рождения получил тяжелые травмы. Всего, как сообщалось, пострадали шесть человек: трое подростков в немецком автомобиле, а также двое детей и взрослый в «КИА».

    Подсудимый свою вину признал и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. На учетах мужчина не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Красносельский районный суд Петербурга признал его виновным по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года.

    Фото: «Мегаполис»

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