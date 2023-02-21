Водитель, устроивший «пьяное» ДТП с детьми на Тамбасова, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор виновнику серьезной аварии, произошедшей в Красносельском районе летом 2020 года. Травмы в ней получили шесть человек, пятеро из которых — дети.

ДТП случилось около 17:59 22 августа 2020 года на улице Тамбасова. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем Volkswagen Passat, сообщает 21 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С четырьмя несовершеннолетними пассажирами в салоне он ехал по Тамбасова от проспекта Ветеранов в сторону Новобелецкой улицы на скорости порядка 70 км/ч. У дома 7 машину занесло, она вылетела на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там KIA Rio с двумя детьми в салоне.