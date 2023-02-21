Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование и лечение

Владимир Путин предложил увеличить размеры социальных налоговых вычетов на образование для детей, а также образование и лечение самих граждан. Об этом президент России заявил 21 февраля во время ежегодного обращения к Федеральному Собранию.



«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога», - сказал Владимир Путин.