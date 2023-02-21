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    Путин выступил с посланием

    Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование и лечение

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    3 комментария

    Владимир Путин предложил увеличить размеры социальных налоговых вычетов на образование для детей, а также образование и лечение самих граждан. Об этом президент России заявил 21 февраля во время ежегодного обращения к Федеральному Собранию.

    «Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога», - сказал Владимир Путин.

    Президент заметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы он предоставлялся «в проактивном» режиме: быстро и дистанционно, необременительно для граждан.

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